Комітет ВР підтримав призначення Ясько на колишню посаду Яременка

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту підтримав проєкт постанови щодо звільнення депутата Богдана Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та призначення на неї депутатки Єлизавети Ясько.

Відповідне рішення Регламентний комітет ухвалив на засіданні 4 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєктом нашого рішення пропонується рекомендувати парламенту відкликати Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва за його власною заявою, а також підтримати пропозицію депутатської фракції партії "Слуга народу" щодо обрання на цю посаду народного депутата Ясько", - зазначив голова комітету Сергій Кальченко.

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 2 грудня підтримала кандидатуру голови постійної делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько на посаду очільника Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Раніше на посаді голови "міжнародного" комітету перебував Богдан Яременко. Один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на якому він переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Після цього Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання щодо доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.