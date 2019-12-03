Ясько очолюватиме і делегацію у ПАРЄ, і “міжнародний” комітет – Арахамія

Народний депутат Єлизавета Ясько (фракція «Слуга народу» - ред.) залишатиметься головою української делегації в ПАРЄ навіть у разі її призначення керівником Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Поки що буде вона (Ясько - ред.) залишиться головою української делегації в ПАРЄ . Якщо виявиться, що навантаження занадто велике і роботи дуже багато, то ми разом з Лізою поспілкуємося і визначимо когось нового, якщо в цьому буде потреба. Здається, у лютому перше засідання і, думаю, вона поїде сама, а потім ми подивимося і, можливо, зробимо це на двох людей (розділимо обов’язки голови парламентського комітету і голови постійної делегації в ПАРЄ на двох різних депутатів – ред.)», - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 2 грудня підтримала кандидатуру голови постійної делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько на посаду очільника Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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Раніше на посаді голови "міжнародного" комітету перебував Богдан Яременко. Один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких він переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Після цього Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання щодо доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.