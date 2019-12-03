Арахамія назвав причину звільнення свого заступника Соломчука

Арахамія назвав причину звільнення свого заступника Соломчука

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вирішив звільнити одного зі своїх заступників Дмитра Соломчука через те, що незадоволений його роботою на цій посаді.

Про це Арахамія сказав у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на запитання, чому Соломчука звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга народу", Арахамія відповів: "Я так вирішив. Я ж маю право, як керівник, собі заступників сам призначати і позбавляти. Нічого такого не трапилося, просто я не дуже задоволений його роботою, і ми вирішили оптимізувати кількість - у нас 15 груп, вирішили зробити 14".

Арахамія уточнив, що на місце Соломчука нікого не призначатимуть.

"Нового не будемо призначати, просто цю групу розділяємо на інші. У нас 14 груп, буде важко, коли 15 людей", - сказав Арахамія.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше у вівторок, 3 грудня, на засіданні парламенту Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про звільнення від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу" Дмитра Соломчука. Водночас причину звільнення спікер не уточнив.

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