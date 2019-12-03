Арахамія назвав причину звільнення свого заступника Соломчука

Зокрема, на запитання, чому Соломчука звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга народу", Арахамія відповів: "Я так вирішив. Я ж маю право, як керівник, собі заступників сам призначати і позбавляти. Нічого такого не трапилося, просто я не дуже задоволений його роботою, і ми вирішили оптимізувати кількість - у нас 15 груп, вирішили зробити 14".

Арахамія уточнив, що на місце Соломчука нікого не призначатимуть.

"Нового не будемо призначати, просто цю групу розділяємо на інші. У нас 14 груп, буде важко, коли 15 людей", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у вівторок, 3 грудня, на засіданні парламенту Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про звільнення від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу" Дмитра Соломчука. Водночас причину звільнення спікер не уточнив.