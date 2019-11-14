Не лише Яременко: Арахамія анонсує ще кілька ротацій у комітетах ВР

У комітетах Верховної Ради, крім відкликання очільника Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка, планується зробити інші ротації.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для того, щоб когось у комітеті поміняти, треба проголосувати в Раді. Але ми хочемо ще декілька ротацій у комітетах зробити... У нас, наприклад, є люди, які кажуть, що вони великі працівники, але не відвідують взагалі засідання комітетів і займають місця. Я вважаю, що такі люди, які багато говорять, але небагато працюють, повинні знаходитися в комітеті свободи слова", - сказав Арахамія.

Депутат припустив, що ці питання будуть розглядатися Радою у п'ятницю, 15 листопада.

Раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.