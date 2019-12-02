Хто замість Яременка: фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатурою

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 2 грудня підтримала кандидатуру голови постійної делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько на посаду очільника Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Про це журналістам повідомила депутат зі "Слуги народу" Ольга Василевська-Маглюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це рішення фракції обов’язково буде виноситися у залу засідань Ради. Але наше рішення фракційне, що ми делегуємо Ясько на посаду голови комітету", - сказала депутат.

При цьому вона припустила, що питання призначення Ясько може бути розглянуте вже у вівторок, 3 грудня.

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Натомість перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що розгляд проєкту постанови щодо призначення Ясько на посаду голови комітету в залі Ради можливий не раніше середи.

"Є пропозиція, щоб головою комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва була Єлизавета Ясько і, відповідно, ми зараз будемо готувати проєкт постанови, який спрямовуватимемо до Регламентного комітету. У середу - засідання Регламентного комітету, тобто розгляд документу в залі Ради можливий не раніше середи точно. Якщо в середу ми його приймемо (на Регламентному комітеті - ред.), то в четвер-п'ятницю в залі він буде", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Після цього Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістФракція «Слуга народу» на своєму засіданні 2 грудня підтримала кандидатуру голови постійної делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько на посаду очільника Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.ив вибачення.

1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання щодо доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.

12 листопада перший заступник голови фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив журналістам, що народні депутати Єлизавета Ясько, Галина Михайлюк, Олександр Мережко і Святослав Юраш можуть очолити Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.