Чотири фракції вимагають обрати нового голову комітету ВР замість Яременка

Фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос» та «Опозиційна платформа - За життя» вимагають призначити нового голову Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Спільну заяву від чотирьох фракцій з трибуни парламенту озвучила депутат від «Європейської солідарності» Марія Іонова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вкотре звертаємося до фракції більшості і наполегливо висловлюємо позицію про те, що є такий вислів, що кожна людина, обрана народом, коли починає думати, що вона обрана Богом, то у неї починаються нелегкі часи. На жаль, у нашого Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва зараз такі нелегкі часи. Щодо нещодавнього ганебного скандалу з головою комітету Богданом Яременком, нам скажімо так складно було уявити, що він як колишній дипломат продовжить очолювати цей комітет і бути частиною зовнішньої політики найвищого законодавчого органу України на міжнародній арені. На вимогу фракцій «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос» та «Опозиційна платформа - За життя» після заяви про звільнення пан Яременко вчора знову головував на комітеті і продовжував поводитися та розмовляти в дуже хамській манері. Вимагаємо, щоб його або тимчасово замінив на посаді перший заступник - це пан Немиря (член фракції «Батьківщина» Григорій Немиря - ред.), або фракція більшості обрала нового голову комітету», - зазначила Іонова.

При цьому вона наголосила, що зовнішня політика - «цей той фронт, де ми щосекунди маємо боротися, тому що досі не є зрозумілою позиція України у відносинах з ПАРЄ, досі ми не розуміємо координації дій щодо протидії «Північному потоку-2». За словами депутата, досі не до кінця роз’ясненою залишається позиція держави щодо Мінського процесу та координації з міжнародними лідерами у протидії державі-агресору.

«Тому очевидно, що зовнішня політика слабшає, а Путін це безсумнівно як відчуває, так і використовує. Так не може бути. Ми, всі чотири фракції, вимагаємо обрати нового голову комітету, який знаходитиме можливості для зустрічей з нашими міжнародними партнерами, щоб єднатися проти агресора, а не гратися та читати моралі журналістам», - додала Іонова.

Як повідомляв Укрінформ, раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

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1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.