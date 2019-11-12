На посаду Яременка в комітеті ВР є чотири претенденти

Народні депутати Єлизавета Ясько, Галина Михайлюк, Олександр Мережко і Святослав Юраш можуть очолити Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Вчора на фракції була прийнята заява пана Богдана Яременка щодо складання ним повноважень голови комітету. Зараз фракції треба визначитися з наступним головою комітету із закордонних справ: зараз ми будемо визначатися, проводити щось на зразок праймерів всередині фракції, у нас є кілька кандидатів. Думаю ми будемо йти шляхом внесення не окремої постанови щодо зняття (Яременка), а потім призначення (нового голови комітету). Просто зробимо комплексну постанову, в якій також врегулюємо наших «неприкаяних» депутатів, які не при комітетах (їх вже там 12 чи 13 людей), нові депутати заходять, зокрема від нашої політичної сили, які не є членами з жодного з комітетів. Тобто, треба це комплексно вирішити разом з Комітетом закордонних справ», - зазначив Корнієнко.

Водночас, на уточнююче запитання хто є основними кандидатами на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики, політик відповів: «Серед цих кандидатур - Єлизавета Ясько, голова нашої делегації в ПАРЄ, майбутня зірка української дипломатії; це пані Галина Михайлюк - у неї є досвід роботи з Європейською комісією, вона працювала в представництві Єврокомісії досить тривалий час; це пан Олександр Мережко - теж дуже фахова людина; і це, наскільки я пам’ятаю, пан Святослав Юраш - член цього комітету, наймолодший депутат Верховної Ради, теж звичайно вирішив спробувати свої сили».

За його словами, наразі у фракції розмірковують над форматом переобрання голови профільного комітету.

«Буде можливо навіть відео-пітчинг чи представлення своєї програми кандидатами як голови комітету. Тобто, ми плануємо зробити такий процес, в якому фракція зможе ознайомитися з кандидатурами, їхнім баченням і прийняти усвідомлене рішення», - уточнив Корнієнко.

Водночас він додав, що фракція планує затвердити свою кандидатуру до кінця цього тижня.

«З боку фракції, можливо - так», - сказав політик.

Як повідомляв Укрінформ, фракція «Слуга народу» на засіданні у понеділок ухвалила рішення щодо переобрання голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.