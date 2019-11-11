Скандал з Яременком: "Слуга народу" вирішила переобрати голову комітету

«Ми проголосували за те, що голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва буде переобраний (на сьогодні цю посаду обіймає народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко - ред.). Ми затвердили рішення і проголосували за нього більшістю голосів про те, що відбудуться вибори голови комітету. І це питання буде розглядатися на інших засіданнях фракції, тобто будуть персональні кандидатури, вони свою програму дій представлять фракції і іншим фракціям. Тобто, принципова позиція фракції була прийнята стосовного того, що необхідно переобрати голову цього комітету. На жаль, він сьогодні не з’явився і не надав свої коментарі з цього приводу», - зазначив Качура.

Як повідомляв Укрінформ, новообраний голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що у понеділок, 11 листопада, парламентська фракція “Слуга народу” може розглянути заяву Богдана Яременка про складення обов’язків голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

Раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

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1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.