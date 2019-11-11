Рада не розглядатиме у вівторок законопроєкт про ринок землі - Дубінський

Законопроєкт щодо запровадження обігу землі не буде розглядатися на пленарному засіданні Верховної Ради 12 листопада.

Про це журналістам повідомив депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський у кулуарах засідання фракції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закон про землю завтра розглядатися не буде. З порядку денного ми його зняли. Дообговорюємо, розмірковуємо над тими поправками, які мають бути внесені між першим і другим читаннями, тому що він має бути відкоригований», - сказав Дубінський.

Водночас він зазначив, що питання стосовно скандальної ситуації за участю голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка на засіданні фракції у понеділок не розглядалося.

При цьому він уточнив також, що фракція вже розглянула питання щодо держбюджету-2020.

«Завтра о 9.00 зустріч з робочою групою Кабінету міністрів: продовжуємо розглядати бюджет. Земельні питання зняли. Зауваження до бюджету зробили. Справа в тому, що спочатку треба ухвалити законопроєкти, які забезпечують доходи, а потім ті, які забезпечують витрати. Тому спочатку будемо розглядати зміни в Податковий кодекс щодо підвищення надходжень до бюджету, а потім уже сам бюджет», - зазначив він.

За словами Дубінського, станом на 20.50, засідання фракції ще триває.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що з порядку денного Верховної Ради на вівторок зникли законопроєкти про землю.