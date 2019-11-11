Гончарук на засіданні фракції “Слуга народу” доповідає щодо проєкту бюджету - депутат

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук виступає з доповіддю перед членами фракції «Слуга народу» щодо проєкту державного бюджету на 2020 рік.

Про це поінформував народний депутат від «Слуги народу» Антон Поляков у коментарі журналістам в рамках засідання фракції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Засідання фракції ще відбувається. Гончарук тільки почав свою доповідь про бюджет. Тобто, це буде відбуватися ще мінімум годину-півтори точно. Плюс - ще інші питання, які порушуються на фракції», - зазначив Поляков.

При цьому він уточнив, що жодних питань, окрім бюджетного, поки що на засіданні фракції обговорювати не починали. На запитання, чи буде розглядатися питання стосовно скандалу, пов’язаного із головою Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богданом Яременком, Поляков відповів: «Ні, ще не розглядалося. Може, сьогодні буде розглядатися. Але я його особисто навіть у залі не бачив».

Як повідомлялося, раніше у “Слузі народу” анонсували, що планують обговорити на засіданні фракції 11 листопада, законопроєкти щодо ринку землі і скандальні ситуації з деякими народними депутатами, зокрема, з Яременком.

Скандал довкола Яременка виник після того, як один з інтернет-ресурсів оприлюднив фотографії із сесійної зали парламенту, на яких видно, як Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Спочатку Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

Пізніше він також написав заяву про складення обов’язків голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.