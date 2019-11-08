У регламентному комітеті пояснили, як Рада звільнятиме Яременка

Рішення про відкликання народного депутата від фракції “Слуга народу” Богдана Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ухвалюватиме Верховна Рада, але його заяву ще має погодити фракція “Слуга народу”.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради парламентського Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Павло Фролов.

“Рішення про відкликання народного депутата з посади голови комітету має ухвалюватися на пленарному засіданні Верховної Ради 226 голосами. Оформлюється відповідна постанова, де зазначається підстава відкликання”, - сказав Фролов.

Депутат підкреслив, що, згідно з Регламентом, заява про відкликання голови комітету має бути погоджена з фракцією "Слуга народу", оскільки за її квотою народний депутат був обраний головою цього комітету.

Як повідомлялося, раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва у зв’язку зі скандалом довкола нього.

Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

У фракції партії "Слуга народу" планували обговорити ситуацію навколо голови комітету ВР Яременка на засіданні фракції.