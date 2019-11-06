Ситуацію з Яременком на фракції ще не розглядали - депутат "Слуги народу"

Питання щодо скандальної переписки народного депутата від фракції "Слуга народу", голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка ще не обговорювалася на засіданні фракції "Слуга народу".

Про це на брифінгу в середу повідомила народний депутат від "Слуги народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фракція ще не збиралася з цього приводу в силу певних об'єктивних обставин - на сьогодні всі перебувають або в комітетах, або, як ви бачите у випадку з комітетом із нацбезпеки, оборони та розвідки, - в місті Золотому та в інших місцях. Отже, проводяться на сьогодні консультації, і при першій можливості ми поінформуємо про результати зібрання фракції", - сказала Верещук.

Як повідомлялося, раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада, фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва у зв’язку зі скандалом довкола нього.

У фракції партії "Слуга народу" заявили, що розглядають можливість провести 7 листопада засідання, на якому обговорити ситуацію, що стосується голови комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка.