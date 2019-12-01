Гончарук підбив тижневі підсумки діяльності Кабміну

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розказав, чого вдалося досягти уряду у своїй діяльності упродовж цього тижня.

Про це він написав у Facebook.

"Ухвалили програму медичних гарантій, яка запрацює з 1 квітня 2020 року. Держава фінансуватиме витрати за надання всіх видів допомоги: екстреної, вторинної (профільний лікар), третинної (онкологія, СНІД, ускладнення після операцій), паліативної (невиліковні хвороби), а також медичної реабілітації. Щоб це працювало, медичні заклади мають укласти договори з Національною службою здоров'я... Запроваджуємо госпітальні округи для того, щоб пацієнти мали доступ до якісної та спроможної мережі медичних закладів", - зазначив прем'єр.

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Також уряд запровадив госпітальні округи, щоб пацієнти мали доступ до якісної та спроможної мережі медичних закладів та спрямував Фонду соціального страхування додаткові 1,4 млрд гривень на виплату у 2019 році лікарняних за тимчасовою втратою працездатності, через вагітність та пологи, а також на виплати на поховання.

На наступний рік також було збільшено і фінансування урядової програми "Доступні ліки", додали кошти до урядової програми «Лікування за кордоном» на цей рік та перерозподілили гроші на ліквідацію заборгованості зарплати лікарям та вчителям через неефективний розподіл на місцях.

"Окрім того, запрацював новий онлайн-інструмент! Усі аптеки, що долучені до програми та знаходяться в радіусі 7 км від медичного закладу - за посиланням", - додав Гончарук.

Не забули й про модернізацію шкіл: "масштабний ремонт їдалень, обладнання для спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів, належні санітарно-гігієнічні умови. Придбаємо нові шкільні автобуси для учнів у селах. На це Уряд передбачив 1,1 млрд гривень. І це до кінця 2019 року... Виділили майже 801,6 млн гривень на сучасне обладнання та технології для школярів — зокрема, STEM-лабораторії, у яких учні вивчатимуть природничі науки", - додав прем'єр.

Окрім цього, уряд ухвалив проєкт закону, в разі ухвалення якого трудові книжки буде переведено в електронний формат. Це спростить усім життя, полегшить пошук та оформлення на роботу. Упевнено рухаємося в напрямку цифровізації процесів. Також для ветеранів АТО/ООС та ВПО реалізовується пільгова програма купівлі житла — довгостроковий державний кредит під 3% річних до 20 років.

"Україна матиме власну стратегію переходу на відновлювану енергетику до 2050 року. Ми її почали розробляти. Запровадили програму «Гарантована ціна на газ», що захистить людей від її коливань. За розрахунками, ціна на газ буде на 7% нижчою від тогорічної", - повідомив прем'єр.

Гончарук також згадав про оголошений міжнародний тендер на здійснення аерофотозйомки всієї території України, яку мають оцифрувати повністю вже наступного року та активний процес приватизації: "за 108,5 млн грн на аукціонах продано 3 державні об'єкти. Ведеться робота і щодо тих 415 об'єктів із 500, які уряд нещодавно передав до Фонду".