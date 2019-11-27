Кабмін виділив понад 2 мільярди на обладнання, автобуси і їдальні для шкіл

Кабінет міністрів виділив кошти на сучасне обладнання для шкіл, закупівлю шкільних автобусів та ремонти й переобладнання шкільних їдалень.

Про це на брифінгу після засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми прийняли ряд важливих рішень по перерозподілу коштів в рамках системи освіти. Понад 800 млн грн ми спрямували на сучасне обладнання та технології для школярів, понад 1 млрд грн буде спрямовано на освітню сферу, а саме: на придбання шкільних автобусів. 600 млн на ремонти та обладнання їдалень, тому що у нас в цьому році величезна кількість харчових отруєнь, якість системи харчування дітей в школах залишає бажати кращого”, - сказав Гончарук.

Також він додав, що в наступному році уряд має намір вирішити питання створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях шкіл по всій Україні.

Також на програму “Гідність дитини”, за якою проходить облаштування теплих туалетів у школах, 44,3 млн гривень, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Програма “Гідність дитини” розпочалася ще торік, коли ми вперше заговорили про те, що навчання неможливе без забезпечення звичайних людських умов. Ситуація, коли у 21 столітті учні шкіл не мають доступу до теплих туалетів, — неприйнятна. Однак позитивним є те, що ми зрушили проблему з місця і вже маємо перші результати. Приміром, упродовж 2019 року, за даними органів місцевої влади, у школах має бути обладнано 848 внутрішніх вбиралень. І наступного року ми зможемо ще створити їх у школах”, — наголосила міністр освіти і науки Ганна Новосад. Створення теплих вбиралень проходитиме на засадах співфінансування з місцевою владою. Однак обсяг додаткових інвестицій, які мають докласти до державних коштів місцеві органи самоврядування, буде різним. Так, документ передбачає, що не менш 30% суми мають додати м. Київ, міста обласного значення, об'єднані територіальні громади з адміністративним центром у місті обласного значення, а також області; не менш 10% суми — райони та об'єднані територіальні громади; не менш 5% суми — села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, та населені пункти, розташовані на лінії зіткнення.

Як повідомлялося, уряд 27 листопада спрямував 171 млн грн, щоб запобігти заборгованості виплати зарплат учителям.