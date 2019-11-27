Вчителям та лікарям виплатять заборговану зарплату - уряд перерозподілив кошти
Як повідомляє Урядовий портал, таким чином КМУ створює запобіжники, які не дозволяють місцевій владі накопичувати подібні борги у майбутньому.
“Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому у 2020 році почне працювати принцип “гроші ходять за школярем”. Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів. Відповідно не буде ситуацій, коли розраховується менша, ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші”, - сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Міністерство охорони здоров'я також змінює підходи з метою недопущення подібних ситуацій. Так, відповідно до другого етапу медичної реформи з першого квітня 2020 року розпочинаються зміни у фінансуванні закладів, які надають спеціалізовану допомогу – це поліклініки та лікарні. Всі заклади з другого кварталу 2020 року переходять на фінансування через договір з Національною службою здоров’я України.