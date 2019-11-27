Вчителям та лікарям виплатять заборговану зарплату - уряд перерозподілив кошти

Кабінет міністрів перерозподілив 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямував 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, перш за все на виплату заборгованості заробітної плати лікарям.

Як повідомляє Урядовий портал, таким чином КМУ створює запобіжники, які не дозволяють місцевій владі накопичувати подібні борги у майбутньому.

“Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому у 2020 році почне працювати принцип “гроші ходять за школярем”. Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів. Відповідно не буде ситуацій, коли розраховується менша, ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші”, - сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Міністерство охорони здоров'я також змінює підходи з метою недопущення подібних ситуацій. Так, відповідно до другого етапу медичної реформи з першого квітня 2020 року розпочинаються зміни у фінансуванні закладів, які надають спеціалізовану допомогу – це поліклініки та лікарні. Всі заклади з другого кварталу 2020 року переходять на фінансування через договір з Національною службою здоров’я України.