МОН та профспілка освітян просять місцеву владу виплатити вчителям надбавки

Міністерство освіти і науки та профспілка освітян звернулися до органів місцевого самоврядування зі спільним листом стосовно необхідності ефективного використання до закінчення 2019 фінансового року обсягів освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Профспілки працівників освіти та науки.

"За інформацією, що надходить з місць, у більшості випадків надбавка за престижність педагогічної праці відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23.03.2011 №373 виплачується в розмірі 5-20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) в той час, як постановою №373 з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №23, ще з 1 вересня 2018 року надано право на таку виплату всім педагогічним працівникам в розмірі до 30 відсотків посадового окладу", - йдеться у повідомленні.

Також у листі зазначається, що вчителі не отримують повністю доплати за завідування кабінетами та майстернями, надання матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, винагороду за сумлінну працю, оплату заміни за тимчасово відсутніх вчителів.

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У МОН та профспілці наголосили, що із закінченням фінансового року освітня субвенція має бути використана передусім на оплату праці педагогічних працівників.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 листопада, перед відльотом до Естонії та Литви Президент Володимир Зеленський доручив уряду в мінімальні терміни ліквідувати заборгованість із зарплатні перед українськими лікарями та вчителями.