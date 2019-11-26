"Євросолідарність" виступає проти прямих закупівель російського газу

Партія "Європейська солідарність" виступає проти прямих закупівель російського газу.

Про це йдеться у заяві партії.

"Партія "Європейська Солідарність" заявляє – відновлення прямих закупівель газу з Росії є серйозною загрозою національній безпеці нашої держави і має елементи державної зради, коли Україну знову садять на російську "газову голку", свідомо роблять залежною від країни- агресора", - йдеться у повідомленні.

У партії вважають, що спроби повернути Росію на енергоринок України мають бути зупинені скоординованими діями патріотичної опозиції та громадян України.

Крім того, у "Євросолідарності" вимагають пояснень від Президента з приводу анонсованих міністром енергетики та захисту довкілля України Олексієм Оржелем прямих поставок газу.

"Ми вимагаємо від Президента Зеленського і Прем’єра Гончарука негайно надати повну і вичерпну інформацію суспільству, чи дійсно мова йде про повернення країни – агресора на енергетичний ринок України. Якщо це самодіяльність міністра, ми вимагаємо його негайної відставки і відкриття кримінального провадження за державну зраду. Якщо це нова політика "зеленої" команди – ми висловлюємо рішучий протест таким намірам і зробимо все, аби зупинити продаж України Кремлю", - йдеться у заяві.

У партії наголосили, що Україна протягом чотирьох років не купує газу в Росії, а через газовий шантаж Росії у 1997 році Україна погодилась на розподіл Чорноморського флоту і базування російських кораблів у Севастополі.

"Саме у гонитві за газовою знижкою у 2010 році Україна погодилася на ганебні Харківські угоди і пролонгувала перебування російського флоту у Криму. Це закінчилося анексією Кримського півострова і війною на Донбасі. Залежність від російського газу – це є загроза самій незалежності України", - додають у ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

Російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. У пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових спорів.

25 листопада стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" направив російському Газпрому відповідь на його пропозицію.

Крім того, 25 листопада міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна направила Газпрому проєкти двох договорів, які стосуються транспортування газу.

Згодом в Офісі Президента України повідомили, що Президент України Володимир Зеленський та його російський колега Володимир Путін під час проведеної телефонної розмови торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС.