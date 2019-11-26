Україна чотири роки не купує газ у Росії - Коболєв

Україна завдяки ринковим механізмам позбавилася газової залежності від Росії та уже 1460 днів не імпортує газ з РФ для власних потреб.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Ринкові механізми зробили те, що політики не могли зробити десятиліттями – позбавили Україну газової і політичної залежності від РФ. Чотири роки тому в Україну зайшов останній газ, який ми купили у Газпрому. П’ять років тому ми вперше відкрили реверс і забезпечили постачання блакитного палива з Європи", - зазначив Коболєв.

За його словами, у 2013 році залежність від Росії перевищувала 90%.

"Сьогодні про неї (залежність від Росії - ред.) лише згадують. У минулому році газ в Україну імпортували 65 компаній, а Нафтогаз купував його у 18 європейських постачальників (частка жодного з них не перевищувала 30%). Нещодавно до України вперше поставили американський зріджений газ. Звісно, реверс – це проміжний результат. Це дієвий ринковий механізм, але Україна може більше", - сказав голова правління НАК.

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Внутрішнім видобутком забезпечено близько двох третин потреб українських споживачів.

"Видобування треба нарощувати, і цим займаємося як ми, так і приватні видобувники. Однак щоб швидше позбутися потреби в імпорті енергоресурсів, маємо запроваджувати технології енергозбереження та зменшувати споживання газу", - додав Коболєв.