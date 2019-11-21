Нормандський саміт “розморозить” ситуацію щодо Донбасу — Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що результати саміту за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії дозволять пришвидшити врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це спікер заявив під час брифінгу в рамках регіональної поїздки до міста Маріуполь, повідомляє пресслужба парламенту.

“Часу на його (нового законопроєкту про особливий статус ОРДЛО - ред.) розробку дійсно небагато, але я впевнений, що Верховна Рада докладе максимум зусиль для того, аби цей процес запустити. Саме від нормандської зустрічі багато хто очікує тих змін, які дозволять вийти з тієї замороженої ситуації, яку ми з вами спостерігаємо і у форматі “Мінська”, і у нормандському форматі вже декілька років”, - зауважив Разумков.

Він акцентував на тому, що конфлікт на Донбасі є ключовою проблемою регіону і України загалом.

“Це проблема усього цивілізованого світу, який сьогодні розуміє, що фактично ми є форпостом”, - зазначив спікер.

Голова ВР також прокоментував позицію України стосовно стратегії повернення тимчасово окупованих територій, зазначивши, що для того, “аби повернути територію, потрібно спочатку повернути людей”.

“Для того, аби їх повернути фізично, їх необхідно повернути ментально. Сьогодні важливо їм показати, що ми дійсно прагнемо цього - мають бути реалізовані конкретні проєкти, зокрема, з інформаційної та економічної політики”, - пояснив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі порушити питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.

Також Зеленський обіцяв, що новий закон про особливий статус Донбасу буде розроблено у "співробітництві та публічному обговоренні з усім українським суспільством".

Фото: пресслужба парламенту