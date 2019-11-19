Пристайко очікує від "нормандської зустрічі" реального прогресу

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розраховує, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" вдасться досягнути реального прогресу.

Про це він заявив під час спільної з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо тепер зустріч в "нормадійській четвірці" саме в Парижі, куди запросив нас президент Макрон (президент Франції — ред.) всі чотири країни, і ми сподіваємося, що на цій зустрічі ми досягнемо реального прогресу, якого ми очікували щонайменше з 2016 року", - сказав Пристайко.

Міністр нагадав, що "нормандська зустріч" має відбутися 9 грудня і наразі, за його словами, на це є згода всіх чотирьох учасників.

Як повідомлялося, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі порушити питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.