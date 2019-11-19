Голова ОБСЄ сподівається на успіх

Голова ОБСЄ сподівається на успіх "нормандської зустрічі"

Укрінформ
Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак висловив сподівання, що запланована у грудні зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" надасть потужний імпульс останньому позитивному розвитку подій в Україні.

Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Я вітаю повідомлення про проведення зустрічі лідерів в нормандському форматі у Парижі в грудні. Сподіваюся, що ця зустріч надасть потужний імпульс останньому позитивному розвитку подій в Україні", - заявив він.

Читайте також: Столтенберг прокоментував повернення Росією захоплених українських кораблів

Як повідомлялося, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі порушити питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-