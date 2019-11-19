Голова ОБСЄ сподівається на успіх "нормандської зустрічі"

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак висловив сподівання, що запланована у грудні зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" надасть потужний імпульс останньому позитивному розвитку подій в Україні.

Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Я вітаю повідомлення про проведення зустрічі лідерів в нормандському форматі у Парижі в грудні. Сподіваюся, що ця зустріч надасть потужний імпульс останньому позитивному розвитку подій в Україні", - заявив він.

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Як повідомлялося, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі порушити питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.