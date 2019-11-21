Зеленський прокоментував пропозиції Лукашенка та Назарбаєва

Україні вистачить власних сил та засобів для відновлення контролю над кордоном із Росією на Донбасі – щойно така можливість буде.

Про це заявив український президент Зеленський в Очакові під час розмови з журналістами пізно ввечері невдовзі після прибуття на огляд повернених РФ кораблів, передає 24-й канал.

Зеленський вважає, що Україні не потрібна допомога інших країн, навіть таких дружніх, як Білорусь, аби відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі.

"Лукашенко, наскільки я знаю і він мені це говорив, не перший раз озвучував, що якщо Україні буде потрібна допомога з приводу кількості прикордонників на кордоні України з Росією, коли потрібно буде брати під контроль кордон – то Білорусь обов'язково допоможе. Я йому подякував, але я думаю, що – ми ж незалежна країна й у нас вистачить своїх прикордонників", – розповів президент.

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Зеленський прокоментував і пропозицію президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва щодо сприяння в організації зустрічі українського та російського глав держав.

"Я йому сказав, що заради миру на Донбасі та повернення наших територій я готовий до будь-яких форматів, у тому числі до нашого головного формату – нормандського", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря було розпочато процес з повернення зазначених українських кораблів. Їх передача відбулася в нейтральних водах. За українським буксиром "Яни Капу" і катерами "Бердянськ" і "Нікополь" з Одеси відправили буксири "Титан", "Гайдамака" і "Сапфір".

У штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі.