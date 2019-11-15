МЗС направило Росії ноту через "гумконвой" на Донбас

МЗС надіслало Росії ноту протесту через направлення з порушенням міжнародного права чергового "гумконвою" на окупований Донбас.

Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Відреагували на черговий контрабандний російський вантаж на український Донбас нотою протесту", - зазначила Зеленко.

Речниця МЗС вкотре наголосила, що українська сторона вимагає від Росії під час організації так званих гуманітарних конвоїв неухильно дотримуватися міжнародного права, законів України і своїх міжнародних зобов’язань.

Фото: Kateryna Zelenko, Twitter