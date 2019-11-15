“Слузі народу” поки бракує п’ять голосів за виключення Полякова

Депутатській фракції “Слуга народу” поки бракує п'ять голосів для позитивного голосування щодо виключення зі свого складу народного депутат Антона Полякова, водночас в об'єднанні фактично солідарна позиція стосовно виключення Анни Скороход.

Про це журналістам повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в п'ятницю у кулуарах парламенту.

“Ми зараз підбиваємо результати голосування. Щодо пані Скороход — переважна більшість там відома вже, щодо пана Полякова — у нас залишилося 16 голосів і п'ять із них потрібні за виключення, інакше його не станеться. Декого з цих людей, які ще не висловили свою позицію, немає в парламенті. А по пані Скороход позиція дуже солідарна”, — зазначив політик.

Він розповів також, що після того, як Поляков оприлюднив у своєму телеграм-каналі відомості щодо голосування фракції за його ймовірне виключення, “троє людей прийшли і змінили свою думку з “проти на “за”.

“Вони обурилися, бо йде процес голосування, а він із цього робить шоу, і вони кажуть, що це ненормальна позиція. Тому він (Поляков, — ред.) працює сам проти себе. Мені невідомо, чому він так робить”, — уточнив Арахамія.

Водночас на запитання, чи будуть списки із результатами голосування членів фракції “Слуга народу” офіційно опубліковані, він сказав: “Це внутрішня документація. Але якщо ви хочете когось із журналістів делегувати для перевірки, щоб все було нормально зроблено, то ми можемо надати таку можливість”.

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада народний депутат від “Слуги народу” Анна Скороход заявила на засіданні Верховної Ради, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за законопроєкт про ринок землі вона не дотримувалася спільної позиції фракції.

Згодом у “Слузі народу” заявили, що найближчим часом фракція буде вирішувати питання про подальше перебування Скороход в своїх лавах.

У п’ятницю, 15 листопада, фракція "Слуга народу" на своєму засіданні ухвалила рішення виключити депутатів Скороход і Полякова.

Анна Скороход пройшла до Ради від партії "Слуга народу" в 93-му мажоритарному окрузі Київської області; Антон Поляков — в окрузі №206 Чернігівської області.