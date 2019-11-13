Роботу Ради розблокували, засідання продовжили на годину

Верховна Рада продовжила пленарне засідання у середу на годину - до 15:00.

Відповідне рішення підтримали 234 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Із пропозицією продовжити засідання виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, але не уточнив, до котрої години.

Після цього Голова ВР Дмитро Разумков запропонував проголосувати за продовження засідання до 15:00, і, попри незгоду інших фракцій, засідання таки продовжили.

Зауважимо, що згідно з календарним планом, у середу депутати працюють у пленарному режимі упродовж лише ранкового засідання, яке завершується о 14:00.

Наразі Верховна Рада почала розгляд законопроєктів про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запровадження ринку землі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Верховна Рада відновила пленарне засідання після перерви, яка тривала майже дві години замість оголошених 30 хвилин.

Порядком денним Верховної Ради на 13 листопада передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.

На площі під Верховною Радою триває мітинг противників земельної реформи.

12 листопада, під будівлею Верховної Ради одночасно проходили дві акції з приводу земельної реформи - одна на підтримку ринку землі, інша - проти запровадження цієї реформи.

11 листопада, аграрії перекривали головні магістралі країни, протестуючи проти дій влади щодо впровадження земельної реформи.