Експосол застерігає Україну від наївного сподівання на іноземних партнерів

Україні не варто покладатися на надмірну опіку та постійне позитивне втручання іноземних партнерів.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Не можна піддаватися наївній вірі у постійне зовнішнє втручання, ніби іноземні партнери повинні займатися кожною найдрібнішою українською реформою. Нам потрібно ставитися до України, як до дорослої держави, здатної самостійно ухвалювати рішення. Не треба інфантилізувати Україну", - сказав Ващук.

На його переконання, "небезпечно, коли держави-донори починають занадто опікуватися внутрішніми проблемами країни-реципієнта". "Ми можемо сприяти певним процесам, але дуже шкідливо відбирати в українців, їх національної, регіональної чи місцевої влади право ухвалювати суверенні рішення щодо майбутнього. Це включає як право на ухвалення правильних рішень, так і право на помилки, з якими доведеться жити самим українцям", - наголосив колишній дипломат.

Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014 до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на заміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.