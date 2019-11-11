Експосол застерігає Україну від наївного сподівання на іноземних партнерів

Експосол застерігає Україну від наївного сподівання на іноземних партнерів

Укрінформ
Україні не варто покладатися на надмірну опіку та постійне позитивне втручання іноземних партнерів.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Не можна піддаватися наївній вірі у постійне зовнішнє втручання, ніби іноземні партнери повинні займатися кожною найдрібнішою українською реформою. Нам потрібно ставитися до України, як до дорослої держави, здатної самостійно ухвалювати рішення. Не треба інфантилізувати Україну", - сказав Ващук.

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На його переконання, "небезпечно, коли держави-донори починають занадто опікуватися внутрішніми проблемами країни-реципієнта". "Ми можемо сприяти певним процесам, але дуже шкідливо відбирати в українців, їх національної, регіональної чи місцевої влади право ухвалювати суверенні рішення щодо майбутнього. Це включає як право на ухвалення правильних рішень, так і право на помилки, з якими доведеться жити самим українцям", - наголосив колишній дипломат.

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Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014 до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на заміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.

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