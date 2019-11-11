Роман Ващук, колишній посол Канади в Україні

Відтоді, як Канада стала першою західною державою, яка визнала незалежність України у грудні 1991 року, відносини між нашими державами невпинно розвиваються. Свою непорушну підтримку Канада демонструвала не раз, але особливо – після початку російської агресії. Гуманітарна допомога, військова, політична та фінансова підтримка – протягом останніх 5 років Канада є ключовим партнером України на світовій арені. Увесь цей час канадську дипломатичну місію у Києві очолював Роман Ващук, який усім серцем вболівав за наш успіх. По завершенні своєї каденції він дав корисні поради не лише своїй наступниці, а й державі Україна, яка довгий час була його домом.

ПРЯМІ “КОПІПАСТИ” З ІНШИХ КРАЇН В УКРАЇНІ НЕ ПРАЦЮЮТЬ

- Пане посол, який спогад за весь час відрядження запам’ятався вам найбільше?

- На емоційному рівні – нагородження президентом захисників Донецького аеропорту три роки тому. Захід відбувався у досить замкнутому колі, але у ньому брали участь люди з канадської діаспори, які під час боїв допомагали бійцям та їхнім родинам. Деякі із цих нагород були передані родичам посмертно.

Я також запам’ятаю місії канадських лікарів, які працювали у Київському військовому госпіталі з пораненими під час Майдану й АТО. Це – дуже людські історії відновлення за допомогою пластичної хірургії кінцівок та – найдраматичніше – облич.

- Які поради дасте своїй наступниці на посаді посла Канади в Україні?

- Передам трохи досвіду, але забагато радити не буду, бо кожен мусить сам знайти ключ до ситуації. Усім канадцям, які приїздили щось робити в Україні, я завжди радив протерти очі, прочистити вуха й слухати, думати, дивитися – до того, як формулювати власні погляди чи давати поради. Україна не є абсолютно винятковою, але її унікальність полягає в сукупності різних факторів, тож прямі “копіпасти” з інших середовищ переважно не приймаються добре. Канадська допомога працювала, коли ми були партнерами й виконували роботу з великою дозою емпатії, розуміючи українські потреби, вразливість і потенціал.

- Чи має взагалі посол бути упередженим стосовно держави, в якій перебуває у відрядженні?

Українці мають усвідомити, що не можна виїхати лише на жалі та співчутті

- Емпатія дійсно вимагає позитивного ставлення до країни, куди тебе відряджають. Утім, це не означає відмови від критичного сприйняття всього, що там кажуть чи роблять. Це одна із причин, чому дипломатичні призначення мають часові обмеження. З плином часу людина починає вважати більш реальним те середовище, в якому перебуває щодня, а не те, яке її надіслало та оплачує роботу. Тому в нас і відбувається ротація: аби нагадати – на кого ми працюємо.

З країною, в якій усі лише вказують на негатив, не стануть «обійматися»

Однак, як на мене, необхідно давати тій країні, куди тебе призначають, шанс довести правоту власного бачення. Це жодним чином не значить, що завжди треба все сприймати на віру, але залишатися відкритим до аргументів приймаючої сторони необхідно.

ВПЛИВ МВФ У ДЕЯКИХ ПИТАННЯХ – ВИЗНАЧАЛЬНИЙ

- Наступному канадському послу треба прочистити вуха, а що варто робити Україні, аби її краще розуміли?

Не треба переносити внутрішню політичну боротьбу на зовнішню діяльність

- Усвідомити, що не можна виїхати лише на жалі та співчутті. Однак і не на бундючності й зарозумілості. Люди прагнуть бути пов’язаними з державою, якій дають шанс на успіх. Кожен хоче бути партнером успішного проекту! Тому не треба переносити внутрішню політичну боротьбу й бажання нашкодити опоненту на зовнішню діяльність. З країною, у якій всі лише вказують на негатив та роблять взаємні закиди, не стануть раптом всі обійматися. Конче необхідний позитивний зовнішній образ.

Слухаючи українців, я хотів попросити їх припинити бити себе по голові

Я не закликаю пропагандистськи вибудовувати міфічні структури, але пропоную не забувати про реальні позитиви власної держави, презентуючи її назовні. Подекуди, слухаючи українців, я хотів попросити їх припинити бити себе по голові. По-перше, за таких умов людина не може тверезо мислити, а по-друге – іноземцям неприємно бути при цьому присутніми. Не треба зовсім втрачати самокритичності, але представляти себе найкорумпованішими, найгіршими, найбільш дисфункціональними – не допоможе досягти світового успіху.

- Канада дуже багато зробила для успішного реформування України. Покидаючи країну, чи впевнені ви, що шлях реформ – незворотний?

Усюди в світі, не лише в Україні, мешканці переважно бажають взаємовиключних речей

- Нічого у світі незворотного немає. Це одна з ілюзій, яку мають українці та іноземні партнери: ніби ми дійдемо до якогось пункту, перевалу, після якого все вже гарантовано. Досвід багатьох країн, у тому числі сусідів України, показує, що навіть у випадку розвинених та укорінених реформ є можливість комусь прийти до влади та розібрати їх на шматочки. Треба постійно стримувати ці поривання й просувати зміни, втілюючи їх так, аби люди відчули реальну користь. Усюди в світі, не лише в Україні, мешканці переважно бажають взаємовиключних речей. Вони хочуть, аби все довкола змінилося, але їхнє життя зазнало якнайменше змін. Зміни стомлюють та викликають стрес. Через це ми намагалися за змоги досягати так званих “швидких перемог”, які б довели, що цей стрес – виправданий.

Навряд чи сімейні лікарі захочуть повернення до старої системи, коли вони не отримували прямих виплат і не мали контролю над кількістю пацієнтів та методиками роботи з ними. Аби реформа укорінилася, критична маса людей повинна відчути покращення й бути готовою відстоювати ці зміни заради власних інтересів. У випадку медреформи, йдеться як про лікарів, так і про пацієнтів. Те саме стосується децентралізації. Об’єднані територіальні громади вже відчули переваги збільшеного ресурсу та змоги ухвалювати власні рішення, тож навряд чи віддадуть ці права.

- Такий підхід працює, якщо влада сама підтримує реформи, що відбувається далеко не завжди. Якими є найбільш ефективні способи впливу на офіційний Київ?

Не можна піддаватися наївній вірі у постійне зовнішнє втручання

- У дуже фундаментальних питаннях впливають умови МВФ. На мою думку, загострення риторики щодо колишніх власників Приватбанку великою мірою зумовлено тим, що без категоричнішого ставлення програми МВФ може й не бути. Ідеться про 5,5 млрд доларів українських платників податків, які пішли на закриття діри, утвореної Приватбанком. Звісно, акціонери МВФ, у тому числі Канада, сказали: чому ми маємо позичати Україні гроші, якщо держава сама не хоче відібрати те, що було у неї вкрадено?

Потрібно ставитися до України, як до дорослої держави, здатної самостійно ухвалювати рішення

З іншого боку, не можна піддаватися наївній вірі у постійне зовнішнє втручання, ніби іноземні партнери повинні займатися кожною найдрібнішою українською реформою. Нам потрібно ставитися до України, як до дорослої держави, здатної самостійно ухвалювати рішення. Не треба інфантилізувати Україну. Небезпечно, коли держави-донори починають занадто опікуватися внутрішніми проблемами країни-реципієнта. Ми можемо сприяти певним процесам, але дуже шкідливо відбирати в українців, їх національної, регіональної чи місцевої влади право ухвалювати суверенні рішення щодо майбутнього. Це включає як право на ухвалення правильних рішень, так і право на помилки, з якими доведеться жити самим українцям.