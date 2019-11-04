Новим послом Канади в Україні стане Лариса Галадза

Новим послом Канади в Україні стане фаховий дипломат Лариса Галадза.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Лариса Галадза призначається послом Канади в Україні. Пані Галадза заміняє Романа Ващука", - зазначили у канадському МЗС.

Зазначимо, що досі Лариса Галадза обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади. Свою кар'єру пані Галадза розпочала у Міністерстві оборони Канади, після чого змінила низку посад у державній сфері . Протягом останніх років вона неодноразово бувала в Україні.

Попереднім послом Канади в Україні був Роман Ващук, який минулої п’ятниці завершив свою п’ятирічну каденцію в Києві та пішов на пенсію.

Фото: Прес-служба НГУ