В Україні вперше обмежили генерацію "зелених" виробників

Сьогодні вночі відбулося перше за всю історію України обмеження генерації "зелених" виробників.

Про це написав у Facebook голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Диспетчером Укренерго було обмежено виробіток вітроелектростанцій Ботієвська, Приморська-1, Орловська (всі входять у групу ДТЕК). Таке обмеження складало 300-400 МВт в окремі години ночі", - написав Герус.

Він вказав, що відповідно до чинних правил, компанія ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" тарифу у розмірі 2,9 грн за кВт-год. (0,102 євро).

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"Незважаючи на те, що енергосистема не потребувала та не використовувала вироблену відповідними ВЕС електроенергію (ціна питання - мільйонів гривень). Відповідна оплата ляже на плечі державного Енергоатому, Укргідроенерго та у тариф Укренерго, який оплатять всі споживачі. Проблема наростає, а весною набуде масштабного характеру. На моє глибоке переконання, потрібні для держави інвестиції - це ті, які і приносять користь державі, і дають можливість отримати прибутки інвесторам. І інтерес держави обовязково має бути врахований у цій конструкції", - додав Герус.