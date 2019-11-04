Герус заявляє про збитковість імпорту російської електроенергії

Імпорт електроенергії з Російської Федерації є збитковим, тому деякі компанії припинили його у листопаді.

Про це повідомив у Facebook голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Імпорт із РФ та Білорусі у жовтні здійснювався виключно на український "ринок на добу наперед", що було дозволено законом від 2017 року. Імпорт по двохсторонніх договорах у жовтні не здійснювався. Останній тиждень жовтня імпорт був збитковий, тому деякі компанії припинили такий імпорт у листопаді. У перші дні листопада імпорт також збитковий (але це не звільняє від сплати імпортного мита у державний бюджет України)", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк у Facebook відзначив, що у листопаді очікується зростання обсягів електроенергії.

"Як і припускав, у жовтні була обкатка процесів, а тепер буде зростання обсягів і росіяни будуть робити все, щоб Україна заковтнула наживку. До речі, чому мито на імпорт дизеля 4% (ініціатива Геруса), на імпорт е/е 2% (теж його ініціатива), при тому що акциз на е/е в Україні 3.2%", - відзначив Вовк.