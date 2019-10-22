Електрика дешевшає. Герус каже, ще трохи - і стане невигідним її імпорт з Росії

Імпорт електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь стане економічно невигідним у разі, якщо державне ПАТ "Центренерго" знизить ціну на свою електроенергію на 5-10%.

Про це голова комітету ВРУ з енергетики та ЖКП Андрій Герус написав у Facebook.

"Думаю, якщо українська компанія-немонополіст опустить ціни ще на 5-10 копійок, то весь імпорт електроенергії припиниться, як нерентабельний", - написав Герус.

За його словами, загалом Україна у об'єднану енергосистему та "острів" Бурштинської ТЕС імпортує 750 МВт. З Росії, при цьому, надходить 170 Мвт.

"Загальний імпорт (Словаччина, Угорщина, Росія, Білорусь) складає близько 750 МВт. Імпорт із РФ складає 170 МВт, це менше 1% від потужності у добовий максимум нашого споживання. Імпорт із РФ обкладається митом 2%", - написав Герус.

Він додав, що окремої уваги вимагає врегулювання цінової ситуації та імпортних операцій у Бурштинському "острові".

"Бурштинський "острів" - це Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області, де мешкає 3 млн українців. Там електроенергія суттєво дорожча, аніж у всіх інших областях, а одна компанія контролює 95% генерації енергоострова. Демонополізація там - наступна наша задача. Бо від конкуренції виграє кожен українець", - зазначив Герус.

За його словами, із кінця вересня ціна на електроенергію знизилася на 9% внаслідок дії ринкових факторів.

"Почали з'являтися позитивні тенденції на ринку електричної енергії. З кінця вересня ціна знизилася на 9%. Уже 4 дні ціна електроенергії внаслідок ринкових факторів є нижчою, аніж у І півріччі 2019 року. Що прикметно, два із чотирьох днів - робочі", - написав Герус.

Він зазначив, що оптова ціна електроенергії у першому півріччі становила 1,62 грн за кВт-год., а сьогодні на ринку ціна становить 1,59 грн (ціна на ринку "на добу наперед" плюс тариф оператора системи передач 12 коп.).

"Це все відбулося внаслідок наступних факторів: збільшення виробітку (пропозиції) від Центренерго, зниження попиту внаслідок зупинки деяких великих заводів (на жаль), зниження попиту внаслідок теплої погоди, імпорт. Фактично сьогодні кожен споживач може купити електроенергію дешевше, аніж півроку тому. Це забезпечено не адміністративним ручним втручанням держави, а посиленням конкуренції", - додав Герус.

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Як повідомляв Укрінформ, Андрій Герус у команді Президента Володимира Зеленського був одним з противників запуску ринку електроенергії. Він пропонував відкласти запуск ринку на один рік.

Верховна Рада 8-го скликання провалила відповідний президентський законопроект, і ринок в Україні запрацював з 1 липня 2019 року.

Операції купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" здійснюють виробники, електропостачальники, електророзподільні підприємства.