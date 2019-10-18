Уряд заявляє, що від'єднатися від енергосистеми Росії наразі неможливо

Історично енергетичні системи України і Росії об'єднані, і наразі технічно неможливо від'єднатися.

Про це під час години запитань до уряду повідомив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Історично склалося, що наші енергетичні системи поєднані. Вони існують як одна система і лише одна частина - Бурштинський "острів" - має поєднання з енергетичною системою Європи. Наша ціль - повністю поєднатися з енергетичною системою Європи. Це підтверджено відповідними документами і зобов'язаннями, які Україна на себе взяла. Але сьогодні це технічно неможливо. Усі мають розуміти, що незалежно від того, чи є правка до закону, чи немає, технічний імпорт існує. Це технологічні перетоки, які регулюються відповідними технічними угодами між операторами систем України і Росії", - сказав Шубін.

За його словами, уряд вживає заходів для від'єднання від енергосистеми Росії, але зараз це - "технічно неможливо".

"Я сподіваюся, що за наступні три роки ми зможемо створити технічні та економічні передумови для поєднання з Європою. Це один із пріоритетів уряду", - додав Шубін.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії. Старт нової моделі ринку дозволив відкрити імпорт електроенергії. Україна на сьогодні поставляє її зі Словаччини, Угорщини та Білорусі.