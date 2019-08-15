Реалізація "Енергетичного мосту" призведе до підвищення цін на електрику - Герус

"Цього «Енергетичного мосту» не буде. Якщо якийсь бізнес хоче продавати електроенергію у Європу, то не варто паразитувати на державних об’єктах, а варто спочатку збудувати новий об’єкт генераціі, а потім з нього експортувати електроенергію - саме у такій послідовності", - сказав Герус.

Представник Президента нагадав, що вчора на засіданні Кабінету міністрів він звернув увагу на необхідність зупинення проєкту.

"«Енергетичний міст» передбачає виведення атомного блоку №2 Хмельницької АЕС з енергосистеми України і переведення його роботи у енергосистему Польщі. Це запуск лінії електропередач Хмельницький - Жешув (Польща) та передача продажу електроенерії з блоку №2 ХАЕС в управління приватних структур", - написав Герус.

На його думку, виведення з ОЕС України атомного блоку потужністю 1000 МВт збільшить дефіцит на внутрішньому ринку і призведе до додаткового зростання ціни електроенергії для українських споживачів.

"Оскільки приватизація атомних блоків заборонена, то це все оформлено у проєкт державно-приватного партнерства з гарною назвою «Енергетичний міст Україна-ЄС». Взагалі це дуже поширена бізнес-ідея, щоб вивести атомний блок з низькою собівартістю із ОЕС України і продавати таку електроенергію кудись на експорт. Звичайно, продавати через приватні структури. Але з чим тоді Україна залишиться?" - додав Герус.

Він закликав міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика скасувати свій наказ, "не обманювати урядовців та українців і не ставити вузькі приватні комерційні інтереси вище, аніж державні інтереси".

Читайте також: Окружний адмінсуд Києва відмовився зупиняти постанову про граничні тарифи

Як повідомлялося, у січні 2019 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України оголосило про проведення конкурсу для здійснення державно-приватного партнерства щодо реалізації проекту «Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз». Мета проекту - забезпечення експорту електричної енергії з енергоблоку №2 Хмельницької АЕС до країн Європейського Союзу.

Єдиним претендентом, а потім і переможцем конкурсу щодо реалізації проекту стала компанія "Юкрейн Пауер Брідж Компані Лімітед", яка представляє інтереси консорціуму польської Polenergia, американської Westinghouse та французької EdF.