Окружний адмінсуд Києва відмовився зупиняти постанову про граничні тарифи

Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову щодо зупинення дії урядової постанови про встановлення граничних тарифів на теплопостачання.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову щодо зупинення дії постанови Уряду якою були встановлені граничні ціни/тарифи на послуги теплопостачання для населення, ухвалив – відмовити у її задоволенні”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі, позивачем не доведені обставини, "які б вказували на очевидну небезпеку заподіянню шкоди його правам та інтересам, і які б унеможливили їх захист без вжиття відповідних заходів до ухвалення рішення у справі".

На думку суду, посилання заявника на порушення норм законодавства при прийнятті постанови Кабміну «Деякі питання захисту прав споживачів комунальних послуг», як на підставу необхідності вжиття заходів забезпечення позову, свідчать про незгоду позивача з прийнятою урядом відповідною постановою та є обґрунтуванням майбутніх позовних вимог, яким суд буде надавати правову оцінку під час розгляду справи.

У суді також зазначають, що така позиція позивача не може бути підставою для вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Кабміну.

Як повідомлялося, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява від КП «Уманьтеплокомуненерго» про забезпечення позову щодо зупинення дії постанови Уряду якою були встановлені для населення граничні тарифи на опалення і постачання гарячої води.