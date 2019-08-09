Нафтогаз в Окружному адмінсуді оскаржує "тарифну" постанову уряду

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”” оскаржує постанову Кабінету міністрів, якою було змінено розрахунки ціни газу для населення.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, інформує пресслужба суду.

“АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” оскаржує постанову Кабінету міністрів, якою було змінено розрахунки ціни газу для населення. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду від 5 червня 2019 року №485 “Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 р. №293”.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

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Нова ціна розрахована відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 року №293 "Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 2019 року №485, яка застосовується з 01.06.2019).

Постанова Уряду №485 передбачає, що Нафтогаз для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року – компанія обирає з них найнижчу. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – за нею і була визначена вартість газу на серпень.

Як повідомлялося, в уряді заявили, що найнижчою на серпень виявилася ціна газу від Нафтогазу для комерційних споживачів. В уряді вважають, що у серпні ціна газу для населення має становити 4 640 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ).