Борг контрагентів перед Нафтогазом за тиждень зменшився на 138 мільйонів

Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах, порівняно з минулим тижнем зменшилася на 138 млн грн (0,2%) і станом на 6 серпня 2019 року становить 62 млрд гривень.

Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Станом на 6 серпня 2019 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» становить близько 39,5 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 177 млн грн (0,5%). Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 22,5 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 315 млн грн (1,4%)», - йдеться в повідомленні.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 35,2 млрд грн, із них за 2019 рік — 12,8 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість збільшилась на 263 млн грн (0,8%). Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (7 млрд грн), Дніпропетровської (6,6 млрд грн), Харківської (4,1 млрд грн) областей, м. Києва (3,1 млрд грн) та Автономної Республіки Крим (1,4 млрд грн).

Сумарна заборгованість за газ підприємств-боржників, що виробляють електроенергію (ТЕЦ) у порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 86 млн грн (1,9%) та становить близько 4,374 млрд грн. Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 465 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (477 млн грн), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (348 млн грн), АТ Дніпровська теплоелектроцентраль (338 млн грн), Київтеплоенерго КП (306 млн грн) та ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ (252 млн грн). Загальна заборгованість цих семи підприємств становить близько 81% від сумарної заборгованості.

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Із регіональних газопостачальних підприємств, сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ яких становить близько 22,5 млрд грн, найбільшу прострочену заборгованість мають 5 споживачів: ТОВ Одесагаз-Постачання (2 311 млн грн), ПАТ Донецькоблгаз (2 238 млн грн), ТОВ Харківгаз Збут (2 173 млн грн), Дніпропетровськгаз Збут (2 085 млн грн) та ТОВ Київоблгаз Збут (2 028 млн грн).

Заборгованість прямих промислових споживачів у порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 12 млн грн (0,4%) та становить близько 2,848 млрд грн. Із промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, найбільша сумарна заборгованість залишається у Одеський припортовий завод (1 518 млн грн), ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн).