Нафта дешевшає на очікуваннях скорочення світового попиту на паливо

Ціни на нафту еталонних марок в ході торгів в середу дещо знижуються на очікуваннях скорочення світового попиту на паливо.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,05 долара (0,08%) - до 58,89 долара за барель. У вівторок їх ціна опустилася на 0,87 долара (на 1,45%), становивши на закриття 58,94 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на 0,01 долара (на 0,02%) - до 53,62 долара за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на 1,06 долара (на 1,06%) і завершила день на позначці 53,63 долара за барель.

Ціна нафтових контрактів на найближчий місяць на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) в середу знизилася на 2,1% - до 421,5 юаня за барель.

Один з головних чинників стагнації на нафтовому ринку - торговий конфлікт США і Китаю.

"Побоювання щодо попиту та загострення торгового конфлікту як і раніше тримають нафтовий ринок мертвою хваткою", - зазначає аналітик Commerzbank Карстен Фріч.

"Трейдери зараз закладають в ціни найгірші сценарії, оскільки перспективи повномасштабної світової торгової війни стають все більш ймовірними, - вважають експерти VM Markets.

У той же час рівень цін на нафту зберігається внаслідок напруженої ситуації на Близькому Сході і зниження запасів нафти в США.

Як очікується, запаси нафти в США знизяться за підсумками восьмого тижня поспіль. Аналітики, опитані S&P Global Platts, прогнозують в середньому скорочення комерційних резервів на минулому тижні на 3,8 млн барелів.

Напередодні Американський інститут нафти (API) повідомив про те, що скорочення запасів нафти в США минулого тижня становило 3,4 млн барелів. Інститут отримує інформацію від операторів нафтопереробних заводів, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Міністерство енергетики США 6 серпня опублікувало короткостроковий прогноз, в якому знизило оцінку вартості нафти Brent. Згідно з цим прогнозом, у другій половині 2019 року очікується, що вона становитиме 64 долара за барель, а в 2020 році - 65 доларів за барель. Раніше очікувалося, що в 2019-2020 роках Brent коштуватиме 67 доларів за барель.