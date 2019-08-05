Нафтогаз може закачати до сховищ 20 мільярдів кубів газу раніше, ніж планував

НАК "Нафтогаз України" завдяки високим середньодобовим темпам закачування газу може накопичити 20 млрд кубометрів блакитного палива раніше від запланованого.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"У підземних сховищах газу уже накопичено 16,17 млрд кубометрів природного газу. З початку літа середньодобовий обсяг закачування становить 74 млн кубометрів. З таким темпом вийдемо на потрібний рівень навіть раніше запланованого", - йдеться у повідомленні.

Наразі у сховищах на 23%, або на 3,6 млрд кубометрів більше, ніж торік.

"До підземних сховищ газу потрібно закачати 20 млрд кубометрів газу. Такі обсяги достатні, щоб пройти опалювальний сезон за будь-якого сценарію розвитку подій", - нагадали в Нафтогазі.