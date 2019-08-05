Данилюк прогнозує "газові" переговори з РФ після призначення нового уряду

Газові переговори щодо збереження транзиту газу після 2019 року між Україною та РФ пройдуть після призначення нового уряду.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам важливо зберегти транзит. Це не тільки надходження близько 3 млрд дол., які ми втратимо, якщо не буде транзиту. Це також питання нормального функціонування ГТС, а також - геополітики. Для цього треба провести перемовини з постачальником, Російською Федерацією. Ці перемовини відбудуться", - сказав Данилюк.

Він зазначив, що переговори, швидше за все, відбудуться тоді, коли буде сформований новий уряд.

"Буде призначений новий міністр енергетики, який буде відповідальний за цей процес перемовин. Зараз ми оцінюємо різні сценарії. З нашої сторони мають бути виконані певні умови. Одна з них - до кінця року має бути завершений анбандлінг. Це дозволить створити умови конкуренції на ринку газу, щоб мали рівний доступ усі постачальники газу", - зазначив Данилюк.

За його словами, варіант припинення транзиту розглядається, однак необхідно докладати зусиль для його збереження.

Україна не розглядає варіантів долучення посередників для переговорів.

"Перемовини йдуть між НАК "Нафтогаз України" та Газпромом, а також між двома урядами. Місця для якихось третіх сил, тим паче, політичних не передбачено і бути не може", - додав секретар РНБО.

Як повідомлялося, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

У Нафтогазі заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років. За їх даними, пропозиція погоджена з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.

Тим часом 26 липня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія запропонувала Україні продовжити чинний контракт на транзит газу на рік.

Планується, що переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні.