У РНБО провели засідання "газових" експертів
Укрінформ
У Раді нацбезпеки та оборони України провели засідання експертної групи з питань захисту національних інтересів в газовій сфері.
Про це повідомляється на сайті РНБО.
"Під час засідання його учасники розглянули актуальні загрози національній безпеці України у газовій сфері та питання розмежування видів діяльності НАК "Нафтогаз України" (анбандлінг)", - йдеться у повідомленні.
Секретар РНБО України, звертаючись до учасників засідання, підкреслив, що питання енергетичної безпеки, зокрема, щодо газопостачання, - одне з найактуальніших сьогодні, особливо в контексті підготовки до нового опалювального сезону.
«Ми маємо це питання вирішити, і тут не може бути напівкроків», - наголосив Данилюк.
Фото: РНБО