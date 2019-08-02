У РНБО провели засідання "газових" експертів

"Під час засідання його учасники розглянули актуальні загрози національній безпеці України у газовій сфері та питання розмежування видів діяльності НАК "Нафтогаз України" (анбандлінг)", - йдеться у повідомленні.

Секретар РНБО України, звертаючись до учасників засідання, підкреслив, що питання енергетичної безпеки, зокрема, щодо газопостачання, - одне з найактуальніших сьогодні, особливо в контексті підготовки до нового опалювального сезону.

«Ми маємо це питання вирішити, і тут не може бути напівкроків», - наголосив Данилюк.

Фото: РНБО