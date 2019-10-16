У Раді зареєстрували чотири законопроєкти про зміни на ринку електроенергії

Верховна Рада 15 жовтня зареєструвала чотири законопроєкти про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Про це повідомляється у Twitter Верховної Ради.

Номери законопроектів - 2233-1 (автор - Вікторія Гриб), 2233-2 (автори - Михайло Бондар та ін.), 2236-1 (автори - Олексій Кучеренко та ін.), 2236-2 (автори - голова комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус та ін.). Усі проєкти законів зареєстровані без текстів.

Реєстрацію такої кількості альтернативних проєктів законів прокоментувала експерт Проєкту енергетичної безпеки USAID Світлана Голікова.

"Дивна історія з проєктами законів, що пропонують зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії". Спочатку їх було два: №2233 про регулювання прайс-кепів до 2023 року і №2236 про скасування т.з. "8ї поправки" стосовно імпорту електроенергії. Текст першого чекали ледь не тиждень, звинувачуючи обмежені технічні можливості секретаріату Ради.

Тепер маємо по два альтернативних проекти 2233 (1-2) та 2236 (1-2). Текстів немає", - написала Голікова.

Як повідомлялося, 18 вересня Верховна Рада скасувала обмеження на імпорт з Білорусі і Росії та продаж такої електроенергії на ринку двосторонніх договорів. Раніше електроенергія з країн, що не є членами енергетичного співтовариства, могла бути реалізована лише на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.

ПрАТ "НЕК "Укренерго" 1 жовтня зафіксувало поновлення імпорту електроенергії з Російської Федерації.