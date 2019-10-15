"ЄС" пропонує законодавчі зміни для заборони торгівлі електроенергією з Росією

Фракція партії "Європейська солідарність" внесла до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає внесення змін до Закону "Про ринок електричної енергії" щодо заборони можливості торгівлі електроенергією з Російською Федерацією.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради 15 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попередні роки ми чули дуже багато спекуляцій на тему торгівлі на крові. Яким же є наше здивування відносно того, що було прийнято в другому читанні та в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законів України в сфері використання ядерної енергії" з поправкою №8, якою, по суті, була відновлена можливість торгівлі електроенергією з Російською Федерацією. Фракція партії "Європейська солідарність" внесла на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", яким ми пропонуємо повністю відновити частину восьму статті 67 цього закону. І ми просимо поставити його (в порядок денний - ред.), щоб продемонструвати, що в цій залі немає лобістів, а є державники", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Верховна Рада скасувала обмеження на імпорт з Білорусі й Росії та продаж електроенергії на ринку двосторонніх договорів. Раніше електроенергія з країн, що не є членами Енергетичного співтовариства, могла бути реалізована лише на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.

Також повідомлялося, що НЕК "Укренерго" 1 жовтня зафіксувала поновлення імпорту електроенергії з Російської Федерації.

Із 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії. Старт нової моделі ринку дозволив відкрити імпорт електроенергії в Україну.