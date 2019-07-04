Візит Зеленського до Канади пройшов успішно - посол

Перший офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Канади пройшов успішно.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив посол Канади в Україні Роман Ващук.

“Візит минув дуже позитивно. Реакція як учасників міністерської конференції у вівторок, так і ширшої публіки у середу була дуже позитивною на ті меседжі, які він висловив, а саме: чіткі інвестиційні сигнали, підтримка конкретних канадських проектів, які вже здійснюються або будуть здійснюватися у найближчому майбутньому”, - сказав Ващук.

На його переконання, під час візиту вдалося перейти “від розмови лише про теорію до втілення реальних можливостей”. “Думаю, він зміг донести до публіки те, що хотів і реакція аудиторії це показала”, - зазначив посол.

За його словами, більш неформальний підхід до ведення справ президента Володимира Зеленського у порівнянні із Петром Порошенком “в канадському контексті працює”. “У канадському контексті більш неформальний підхід сприяє справі. Більша доступність, чіткий, короткий, з певною дозою гумору виступ - працює”, - зазначив дипломат.

Читайте також: Зеленський подякував канадським депутатам за підтримку України

Однак він додав, що загальний посил про необхідність посилення України в обох Глав держав був спільним. “Кожна людина має свій стиль і Зеленський продемонстрував трохи більш неформальний підхід та іншу форму передачі ключових меседжів, але основний зміст, що треба посилювати Україну економічно та оборонно побідний у обох президентів”, - підсумував Ващук.

Президент України Володимир Зеленський у середу завершив триденний візит до Канади, в рамках якого провів ряд дво- та багатосторонніх зустрічей, у тому числі поспілкувавшись із очільниками українських організацій Канади.