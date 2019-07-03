Зеленський подякував канадським депутатам за підтримку України
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Укрінформ
У Торонто відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з членами парламенту Канади, представниками групи дружби з Україною.
Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський висловив подяку за послідовну потужну підтримку України з боку всіх політичних партій, представлених у канадському парламенті.
Крім того, Зеленський відзначив активну позицію канадських парламентаріїв щодо протидії російській агресії та запровадження потужних канадських санкцій проти РФ.
"Хочу подякувати парламенту Канади за консолідовану підтримку питань, які стосуються України", – сказав Президент.
Глава держави висловив сподівання на продовження активних міжпарламентських контактів після формування у новому складі Верховної Ради України депутатської групи зі зв’язків з Канадою.
Фото: president.gov.ua