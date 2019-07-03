Зеленський подякував канадським депутатам за підтримку України

У Торонто відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з членами парламенту Канади, представниками групи дружби з Україною.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський висловив подяку за послідовну потужну підтримку України з боку всіх політичних партій, представлених у канадському парламенті.

"Він також подякував членам парламенту за участь у місії спостерігачів на нещодавніх президентських виборах в Україні та привітав намір канадської сторони направити таку ж місію на парламентські вибори", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський відзначив активну позицію канадських парламентаріїв щодо протидії російській агресії та запровадження потужних канадських санкцій проти РФ.

"Хочу подякувати парламенту Канади за консолідовану підтримку питань, які стосуються України", – сказав Президент.

Глава держави висловив сподівання на продовження активних міжпарламентських контактів після формування у новому складі Верховної Ради України депутатської групи зі зв’язків з Канадою.

Фото: president.gov.ua