Зеленський подякував канадським депутатам за підтримку України

Зеленський подякував канадським депутатам за підтримку України

Фото
Укрінформ
У Торонто відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з членами парламенту Канади, представниками групи дружби з Україною.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський висловив подяку за послідовну потужну підтримку України з боку всіх політичних партій, представлених у канадському парламенті.

"Він також подякував членам парламенту за участь у місії спостерігачів на нещодавніх президентських виборах в Україні та привітав намір канадської сторони направити таку ж місію на парламентські вибори", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Зеленський у Канаді провів дев’ять зустрічей і побував на кількох заходах

Крім того, Зеленський відзначив активну позицію канадських парламентаріїв щодо протидії російській агресії та запровадження потужних канадських санкцій проти РФ.

"Хочу подякувати парламенту Канади за консолідовану підтримку питань, які стосуються України", – сказав Президент.

Глава держави висловив сподівання на продовження активних міжпарламентських контактів після формування у новому складі Верховної Ради України депутатської групи зі зв’язків з Канадою.

Фото: president.gov.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-