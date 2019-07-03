Зеленський у Канаді провів дев’ять зустрічей і побував на кількох заходах

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Торонто (Канада) напередодні провів дев’ять зустрічей та відвідав кілька важливих заходів.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Учора мав дуже активний і продуктивний день. Перебуваючи в Торонто, провів 9 зустрічей і відвідав кілька важливих заходів. Щиро вдячний усім, з ким мав честь поспілкуватися – вдячний за підтримку України в її прагненні реформ і розвитку", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Зеленський зустрівся в Канаді зі Спеціальним представником США Волкером

Президент також опублікував підбірку світлин зі своїх зустрічей у Канаді.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1-3 липня перебуває з робочим візитом у канадському Торонто, де до 4 липня триватиме Третя міжнародна конференція стосовно реформ в Україні. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-у - в Лондоні.