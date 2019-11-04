Україна заохочуватиме закордонних українців повертатися додому - МЗС

Україна змінює свою політику щодо закордонних українців, аби бути максимально відкритою до них та сприяти їх поверненню.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, підбиваючи підсумки свого візиту до Канади.

“Основною ціллю мого візиту була участь у трирічному з’їзді Конгресу українців Канади. У моєму розумінні, це є одним із нових напрямів політики України щодо закордонних українців: МЗС хоче бути більш активним у комунікаціях із ними, особливо, коли йдеться про далекі країни. Ми хочемо бути більш відкритими і намагаємося притягувати українців з-за кордону додому”, - сказав Боднар.

За його словами, держава працює над запровадженням подвійного громадянства та розширенням статусу закордонного українця, аби полегшити повернення діаспорян. “Насамперед мова йде про подвійне громадянство й розширення прав носіїв статусу закордонного українця. Йдеться про можливості працевлаштування, легшого ведення бізнесу, залучення інвестицій, використання іноземного досвіду в різних сферах управління”, - зазначив заступник міністра.

Він наголосив, що завдання уряду - “зробити Україну максимально привабливою для тих українців, які хочуть повернутися”. “Робота президента у цьому напрямі полягає у зміні правової бази й розбудові відносин із громадами за кордоном. Посольства, звісно, свою роботу роблять, але до них звикають. Ті установи, які добре працюють, взагалі стають частиною громади. Натомість, приїзд гостей із Києва надсилає сигнал уваги й відкритості й допомагає українцям почувати себе потрібними для України”, - прокоментував дипломат свою участь у з’їзді Конгресу українців Канади.

Як повідомляв Укрінформ, під час візиту до Канади Василь Боднар зустрівся із заступниками міністрів закордонних справ та оборони, а також радником прем’єр-міністра із зовнішньої політики.

Як відомо, Конгрес українців Канади (КУК)– парасолькова організація, яка об’єднує під своїм дахом усі українські громадські організації Канади. Заснована в 1940 році у Вінніпезі, нині вона складається із шести провінційних рад та 34 відділів у містах усієї Канади. Під час з’їзду, що проходить раз на три роки, делегати від усіх організацій обирають президента КУКу та формують пріоритети майбутньої роботи. Під час цьогорічного з’їзду президентом організації було переобрано Олександру Хичій.