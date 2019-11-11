Експосла Канади в Україні найбільше вразила церемонія нагородження “кіборгів”

Найбільш пам’ятним спогадом для посла Канади в Україні Романа Ващука стало нагородження захисників Донецького аеропорту.

Про це сам Роман Ващук розповів в інтерв’ю Укрінформу.

“За час відрядження на емоційному рівні найбільше запам’яталося нагородження президентом захисників Донецького аеропорту три роки тому. Захід відбувався у досить замкнутому колі, але у ньому брали участь люди з канадської діаспори, які під час боїв допомагали бійцям та їхнім родинам. Деякі із цих нагород були передані родичам посмертно”, - сказав Ващук.

Він додав, що був також вражений роботою канадських лікарів, які працювали у Київському військовому госпіталі з пораненими під час Майдану й АТО. “Це – дуже людські історії відновлення за допомогою пластичної хірургії кінцівок та – найдраматичніше – облич”, - розповів колишній посол.

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Нагадаємо: Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014-ого до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на заміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.