Тверда позиція МВФ змінила ставлення української влади до ПриватБанку — експосол

Тверда позиція Міжнародного валютного фонду змусила українську владу сформувати категоричніше ставлення до ПриватБанку.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

“У дуже фундаментальних питаннях на офіційний Київ впливають умови МВФ. На мою думку, загострення риторики щодо колишніх власників ПриватБанку великою мірою зумовлено тим, що без категоричнішого ставлення програми МВФ може й не бути”, - сказав Ващук.

Він пояснив, що “йдеться про 5,5 млрд доларів українських платників податків, які пішли на закриття діри, утвореної ПриватБанком”. “Звісно, акціонери МВФ, у тому числі Канада, сказали: чому ми маємо позичати Україні гроші, якщо держава сама не хоче відібрати те, що було у неї вкрадено?”, - наголосив колишній посол.

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Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014-ого до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на заміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» представники Офісу Президента заявили, що підстав для повернення ПриватБанку колишнім акціонерам немає.