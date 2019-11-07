Берлін бачить позитив у просуванні Мінського процесу

Німецькі партнери бачать певні зрушення в Мінському процесі та у можливості скликання саміту нормандської четвірки.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на пресконференції після переговорів з американським колегою Майком Помпео в Лейпцигу 7 жовтня.

"Мир на сході України – це те, що, як і раніше, вимагає багато зусиль. Але є зрушення у тому, що стосується припинення вогню та розведення військ. Ми також згодні, що після виконання домовленостей щодо перемир’я можуть бути зроблені реальні кроки з точки зору скликання саміту в осяжному майбутньому", - сказав Маас.

Він запевнив, що Німеччина активно координує зусилля з Францією у справі просування Мінського процесу після приходу до влади в Україні Президента Володимира Зеленського.

Тристороння контактна група працює також напружено, додав Маас. Міністр сподівається, що в найближчі тижні у врегулюванні конфлікту на Україні вдасться поступово просунутися вперед.

Маас також зазначив, що Берлін і Вашингтон єдині в тому, що процес реформ в Україні продовжується і вони заслуговують на підтримку, яку сторони готові продовжувати надавати.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Президент Зеленський заявляв, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів у Золотому й Петрівському.

Розведення у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада.

4 листопада Пристайко заявив, що Росія висунула вимогу підготувати спільний документ, який розглядатимуть лідери чотирьох країн, до зустрічі у нормандському форматі. Міністр підкреслив, що цієї вимоги раніше не було, але зауважив, що якщо це документ, який буде за результатами зустрічі, то його можна підготувати, "щоб лідери не сиділи і на чистому аркуші не писали результати".

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив думку, що відкладання президентом РФ Путіним зустрічі у нормандському форматі є його тактикою примушування України до поступок не лише щодо Донбасу, а й з газового питання.