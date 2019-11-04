США вітають розведення у Золотому і закликають РФ повністю виконати "Мінськ"

Посольство США в Україні вітає завершення відведення сил і засобів у Золотому і закликає Росію повністю виконати Мінські угоди та вивести всі свої сили зі сходу України.

Про це у Facebook повідомило Посольство США в Україні.

"Ми вітаємо завершення відведення сил і засобів у Золотому і високо оцінюємо зусилля Президента (Володимира - ред.) Зеленського та його команди із розв’язання конфлікту на сході України, які відновлюють суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію повністю виконати Мінські угоди та вивести всі свої сили зі сходу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що умовами зустрічі лідерів країн "нормандського формату" є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів у Золотому й Петрівському.

Розведення у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада.